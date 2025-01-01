DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di Trade 

Classi di Trading

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi di trade e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

L'utilizzo delle classi di trade consente di risparmiare tempo durante la creazione di programmi personalizzati (Expert Advisors).

MQL5 standard Library (in termini di classi di trade) è inserita nella directory di lavoro del terminale, nella cartella Include\Trade.

Classe/Gruppo

Descrizione

CAccountInfo

Classe di lavoro con le proprietà degli account di trade

CSymbolInfo

Classe di lavoro con le proprietà di strumento di trade

COrderInfo

Classe di lavoro con le proprietà di ordini pendenti

CHistoryOrderInfo

Classe di lavoro con le proprietà di ordini history (cronistoria ordini).

CPositionInfo

Classe di lavoro con le proprietà di posizione aperte

CDealInfo

Classe per lavorare con le proprietà di hostory affare (cronistoria deals)

CTrade

Class per l'esecuzione di operazioni di trade

CTerminalInfo

Classe per ottenere le proprietà dell'ambiente del terminal