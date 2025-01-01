Classi di Trading
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con le classi di trade e la descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
L'utilizzo delle classi di trade consente di risparmiare tempo durante la creazione di programmi personalizzati (Expert Advisors).
MQL5 standard Library (in termini di classi di trade) è inserita nella directory di lavoro del terminale, nella cartella Include\Trade.
Classe/Gruppo
Descrizione
Classe di lavoro con le proprietà degli account di trade
Classe di lavoro con le proprietà di strumento di trade
Classe di lavoro con le proprietà di ordini pendenti
Classe di lavoro con le proprietà di ordini history (cronistoria ordini).
Classe di lavoro con le proprietà di posizione aperte
Classe per lavorare con le proprietà di hostory affare (cronistoria deals)
Class per l'esecuzione di operazioni di trade
Classe per ottenere le proprietà dell'ambiente del terminal