DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCSymbolInfoSwapMode 

SwapMode

Ottiene la modalità di calcolo dello swap.

ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE  SwapMode() const

Valore di ritorno

Modalità di calcolo dello Swap dall'enumerazione ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE.

Nota

Il simbolo dovrebbe essere selezionato col metodo Nome.