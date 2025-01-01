DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCSymbolInfoTradeCalcMode 

TradeCalcMode

Ottiene la modalità di calcolo dei costi del contratto.

ENUM_SYMBOL_CALC_MODE  TradeCalcMode() const

Valore di ritorno

Modalità di calcolo del costo del contratto dall'enumerazione ENUM_SYMBOL_CALC_MODE.

Nota

Il simbolo dovrebbe essere selezionato col metodo Nome.