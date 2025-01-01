DocumentazioneSezioni
Ottiene il possibile volume massimo dell'operazione di trade.

double  MaxLotCheck(
   const string        symbol,              // simbolo
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // tipo di ordine (ORDER_TYPE_BUY oppure ORDER_TYPE_SELL)
   double              price,               // prezzo
   double              percent=100          // percentuale di margine disponibile (default è 100%)
   ) const

Parametri

symbol

[in]  Simbolo per l'operazione di trade.

trade_operation

[in] Tipo di operazione di trade dall'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE.

price

[in]  Prezzo dell'operazione di trade.

percent=100

[in] Percentuale di margine disponibile (in%) da utilizzare per l'operazione di trade.

Valore di ritorno

Massimo volume possibile dell' operazione di trade.