CChartObjectPitchfork

CChartObjectPitchfork è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell' oggetto grafico "Andrew Pitchfork".

Descrizione

La Classe CChartObjectPitchfork fornisce l'accesso alle proprietà dell'oggetto grafico "Andrew Pitchfork".

Dichiarazione

   class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Andrew's Pitchfork"

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Vedi anche

Tipi di oggetti, Oggetti grafici