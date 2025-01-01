DocumentazioneSezioni
Create

Crea l'oggetto grafico "Trend Line".

bool  Create(
   long      chart_id,     // identificatore chart
   string    name,         // nome dell'oggetto
   int       window,       // finestra chart
   datetime  time1,        // Coordinate 1mo orario
   double    price1,       // Coordinate primo prezzo
   datetime  time2,        // Coordinate 2ndo orario
   double    price2        // Coordinate 2ndo prezzo
   )

Parametri

chart_id

[in]  Identificatore Chart (0 – chart corrente).

name

[in] Un nome unico dell'oggetto da creare.

window

[in] Numero finestra Chart (0 - finestra principale).

time1

[in] Coordinate temporali del primo punto di ancoraggio.

price1

[in] Coordinate prezzo del primo punto di ancoraggio.

time2

[in] Coordinate temporali del secondo punto di ancoraggio.

price2

[in] Coordinate prezzo del secondo punto di ancoraggio.

Valore di ritorno

true - successo, false - errore.