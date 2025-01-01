DocumentazioneSezioni
CChartObjectRegression

La Classe CChartObjectRegression è una classe per l'accesso semplificato alle proprietà dell'oggetto grafico "Linear Regression Channel".

Descrizione

La Classe CChartObjectRegression fornisce l'accesso alle proprietà oggetto "Linear Regression Channel".

Dichiarazione

   class CChartObjectRegression : public CChartObjectTrend

Titolo

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectRegression

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea l'oggetto grafico "Linear Regression Channel"

Input/output

 

virtual Type

Metodo virtuale di identificazione

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Metodi ereditati dalla classe CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

