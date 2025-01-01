MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects LinesCChartObjectTrendRayLeft CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayLeft (Metodo Get) Ottiene il valore della "proprietà Raggio a Sinistra". bool RayLeft() const Valore di ritorno Il valore della proprietà "Ray Left" assegnata all'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false. RayLeft (Metodo Set) Imposta nuovo valore flag per la proprietà "Ray Left". bool RayLeft( bool ray // flag ) Parametri ray [in] Nuovo valore della proprietà "Ray Left". Valore di ritorno true - successo, false - non si può cambiare la flag. Create RayRight