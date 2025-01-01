DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects LinesCChartObjectTrendRayLeft 

RayLeft (Metodo Get)

Ottiene il valore della "proprietà Raggio a Sinistra".

bool  RayLeft() const

Valore di ritorno

Il valore della proprietà "Ray Left" assegnata all'istanza della classe. Se non vi è alcun oggetto assegnato, restituisce false.

RayLeft (Metodo Set)

Imposta nuovo valore flag per la proprietà "Ray Left".

bool  RayLeft(
   bool  ray      // flag
   )

Parametri

ray

[in]  Nuovo valore della proprietà "Ray Left".

Valore di ritorno

true - successo, false - non si può cambiare la flag.