Oggetti Linea

Gruppo di oggetti grafici "Lines" (Linee).

Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Lines" (Linee) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.

Nome della classe

Oggetto

CChartObjectVLine

"Vertical Line" (oggetto grafico "Linea Verticale")

CChartObjectHLine

"Horizontal Line" (oggetto grafico "Linea Orizzontale")

CChartObjectTrend

"Trend Line" (oggetto grafico "Linea di Tendenza(Trend)")

CChartObjectTrendByAngle

"Trend Line by Angle" (oggetto grafico "Linea di Tendenza per Angolo")

CChartObjectCycles

"Cyclic Lines" (oggetto grafico "Linee Cicliche")

Vedi anche

Tipi di oggetti, Oggetti grafici