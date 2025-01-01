MQL5 RiferimentoLibreria StandardOggetti GraficiObjects Lines
Oggetti Linea
Gruppo di oggetti grafici "Lines" (Linee).
Questa sezione contiene i dettagli tecnici di lavoro con un gruppo di classi di oggetti grafici "Lines" (Linee) e una descrizione dei componenti rilevanti della libreria standard MQL5.
|
Nome della classe
|
Oggetto
|
"Vertical Line" (oggetto grafico "Linea Verticale")
|
"Horizontal Line" (oggetto grafico "Linea Orizzontale")
|
"Trend Line" (oggetto grafico "Linea di Tendenza(Trend)")
|
"Trend Line by Angle" (oggetto grafico "Linea di Tendenza per Angolo")
|
"Cyclic Lines" (oggetto grafico "Linee Cicliche")
