ColorBorder (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR (couleur de la bordure) de l'objet graphique.

color ColorBorder()

Valeur de retour

La valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR.

ColorBorder (Méthode "Set")

Définit la valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR (couleur de la bordure) de l'objet graphique.

bool ColorBorder(

const color value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon