- OnEvent
- Texte
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
ColorBorder (Méthode "Get")
Retourne la valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR (couleur de la bordure) de l'objet graphique.
color ColorBorder()
Valeur de retour
La valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR.
ColorBorder (Méthode "Set")
Définit la valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR (couleur de la bordure) de l'objet graphique.
bool ColorBorder(
Paramètres
value
[in] Nouvelle valeur de la propriété OBJPROP_BORDER_COLOR.
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon