- CRect
- CDateTime
- CWnd
- CWndObj
- CWndContainer
- CLabel
- CBmpButton
- CButton
- CEdit
- CPanel
- CPicture
- CScroll
- CScrollV
- CScrollH
- CWndClient
- CListView
- CComboBox
- CCheckBox
- CCheckGroup
- CRadioButton
- CRadioGroup
- CSpinEdit
- CDialog
- CAppDialog
Classes de Création des Panneaux de Contrôle et des Dialogues
Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création des panneaux de contrôle et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).
L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création des panneaux de contrôle dans vos programmes MQL5 (Expert Advisors et indicateurs).
La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de contrôles) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Controls.
Trouvez les exemples d'utilisation des classes dans les articles suivants :
- How to create a graphical panel of any complexity level
- Improving Panels: Adding transparency, changing background color and inheriting from CAppDialog/CWndClient
- Adding a control panel to an indicator or an Expert Advisor in no time
- Create your own graphical panels in MQL5
- Creating active control panels in MQL5 for trading
Des exemples d'Expert Advisor illustrant l'utilisation des ces classes peuvent être trouvés dans le répertoire MQL5\Expert\Examples\Controls.
|
Structure auxiliaires
|
Description
|
Structure représentant une zone rectangulaire
|
Structure permettant de travailler avec la date et l'heure
|
Classes de base
|
Description
|
Classe de base pour tous les contrôles
|
Classe de base pour les contrôles et les dialogues
|
Classe de base pour les contrôles complexes (contenant des contrôles inter-dépendants)
|
Contrôles Simples
|
Description
|
Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette de Texte"
|
Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette Bitmap"
|
Contrôle, basé sur l'objet graphique "Bouton"
|
Contrôle, basé sur l'objet graphique "Champ d'édition"
|
Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette rectangulaire"
|
Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette bitmap"
|
Contrôles complexes
|
Description
|
Classe de base des barres de défilement
|
Barre de défilement verticale
|
Barre de défilement horizontale
|
Classe de base d'une zone client avec barres de défilement
|
Liste
|
Liste déroulante
|
Case à cocher
|
Groupe de cases à cocher
|
Bouton radio
|
Groupe de boutons radio
|
Compteur
|
Dialogue
|
Dialogue d'application