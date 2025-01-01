Classes de Création des Panneaux de Contrôle et des Dialogues

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création des panneaux de contrôle et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création des panneaux de contrôle dans vos programmes MQL5 (Expert Advisors et indicateurs).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de contrôles) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Controls.

Trouvez les exemples d'utilisation des classes dans les articles suivants :

Des exemples d'Expert Advisor illustrant l'utilisation des ces classes peuvent être trouvés dans le répertoire MQL5\Expert\Examples\Controls.

Structure auxiliaires Description CRect Structure représentant une zone rectangulaire CDateTime Structure permettant de travailler avec la date et l'heure

Classes de base Description CWnd Classe de base pour tous les contrôles CWndObj Classe de base pour les contrôles et les dialogues CWndContainer Classe de base pour les contrôles complexes (contenant des contrôles inter-dépendants)

Contrôles Simples Description CLabel Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette de Texte" CBmpButton Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette Bitmap" CButton Contrôle, basé sur l'objet graphique "Bouton" CEdit Contrôle, basé sur l'objet graphique "Champ d'édition" CPanel Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette rectangulaire" CPicture Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette bitmap"