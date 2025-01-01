DocumentationSections
Classes de Création des Panneaux de Contrôle et des Dialogues

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de création des panneaux de contrôle et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création des panneaux de contrôle dans vos programmes MQL5 (Expert Advisors et indicateurs).

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de contrôles) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Controls.

Trouvez les exemples d'utilisation des classes dans les articles suivants :

Des exemples d'Expert Advisor illustrant l'utilisation des ces classes peuvent être trouvés dans le répertoire MQL5\Expert\Examples\Controls.

Structure auxiliaires

Description

CRect

Structure représentant une zone rectangulaire

CDateTime

Structure permettant de travailler avec la date et l'heure

Classes de base

Description

CWnd

Classe de base pour tous les contrôles

CWndObj

Classe de base pour les contrôles et les dialogues

CWndContainer

Classe de base pour les contrôles complexes (contenant des contrôles inter-dépendants)

Contrôles Simples

Description

CLabel

Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette de Texte"

CBmpButton

Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette Bitmap"

CButton

Contrôle, basé sur l'objet graphique "Bouton"

CEdit

Contrôle, basé sur l'objet graphique "Champ d'édition"

CPanel

Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette rectangulaire"

CPicture

Contrôle, basé sur l'objet graphique "Etiquette bitmap"

Contrôles complexes

Description

CScroll

Classe de base des barres de défilement

CScrollV

Barre de défilement verticale

CScrollH

Barre de défilement horizontale

CWndClient

Classe de base d'une zone client avec barres de défilement

CListView

Liste

CComboBox

Liste déroulante

CCheckBox

Case à cocher

CCheckGroup

Groupe de cases à cocher

CRadioButton

Bouton radio

CRadioGroup

Groupe de boutons radio

CSpinEdit

Compteur

CDialog

Dialogue

CAppDialog

Dialogue d'application