Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndObjOnSetFontSize OnEventTexteColorColorBackgroundColorBorderFontFontSizeZOrderOnObjectCreateOnObjectChangeOnObjectDeleteOnObjectDragOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnDestroyOnChange OnSetFontSize Le gestionnaire d'évènement "SetFontSize" (changement de la propriété OBJPROP_FONTSIZE) du contrôle. virtual bool OnSetFontSize() Valeur de retour vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon. Note La méthode de la classe de base n'effectue aucune action et retourne toujours vrai. OnSetFont OnSetZOrder