Référence MQL5 CWndObj OnSetZOrder 

OnSetZOrder

Le gestionnaire d'évènement "SetZOrder" (changement de la propriété OBJPROP_ZORDER).

virtual bool  OnSetZOrder()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

La méthode de la classe de base n'effectue aucune action et retourne toujours vrai.