//+------------------------------------------------------------------+

//| ControlsEdit.mq5 |

//| Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Panneaux de Contrôle et Dialogues. Classe de démonstration CEdit"

#include <Controls\Dialog.mqh>

#include <Controls\Edit.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+

//| définition |

//+------------------------------------------------------------------+

//--- placement

#define INDENT_LEFT (11) // indentation depuis la gauche (avec respect de la largeur de la bordure)

#define INDENT_TOP (11) // indentation depuis la sommet (avec respect de la largeur de la bordure)

#define INDENT_RIGHT (11) // indentation depuis la droite (avec respect de la largeur de la bordure)

#define INDENT_BOTTOM (11) // indentation depuis le fond (avec respect de la largeur de la bordure)

#define CONTROLS_GAP_X (5) // coordonnée X du gap

#define CONTROLS_GAP_Y (5) // coordonnée Y du gap

//--- pour les boutons

#define BUTTON_WIDTH (100) // largeur

#define BUTTON_HEIGHT (20) // hauteur

//--- pour la zone d'indication

#define EDIT_HEIGHT (20) // hauteur

//--- pour les contrôles de type groupe

#define GROUP_WIDTH (150) // largeur

#define LIST_HEIGHT (179) // hauteur

#define RADIO_HEIGHT (56) // hauteur

#define CHECK_HEIGHT (93) // hauteur

//+------------------------------------------------------------------+

//| Class CControlsDialog |

//| Usage : dialogue principale de l'application des Contrôles |

//+------------------------------------------------------------------+

class CControlsDialog : public CAppDialog

{

private:

CEdit m_edit; // Objet CEdit



public:

CControlsDialog(void);

~CControlsDialog(void);

//--- création

virtual bool Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);

//--- gestionnaire d'évènement du graphique



protected:

//--- crée des contrôles dépendants

bool CreateEdit(void);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructeur |

//+------------------------------------------------------------------+

CControlsDialog::CControlsDialog(void)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Destructeur |

//+------------------------------------------------------------------+

CControlsDialog::~CControlsDialog(void)

{

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Création |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)

{

if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

//--- crée des contrôles dépendants

if(!CreateEdit())

return(false);

//--- succès

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crée le champ d'affichage |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CControlsDialog::CreateEdit(void)

{

//--- coordonnées

int x1=INDENT_LEFT;

int y1=INDENT_TOP;

int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT;

int y2=y1+EDIT_HEIGHT;

//--- création

if(!m_edit.Create(m_chart_id,m_name+"Edit",m_subwin,x1,y1,x2,y2))

return(false);

//--- permet l'édition du contenu

if(!m_edit.ReadOnly(false))

return(false);

if(!Add(m_edit))

return(false);

//--- succès

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Variables Globales |

//+------------------------------------------------------------------+

CControlsDialog ExtDialog;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- crée le dialogue de l'application

if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))

return(INIT_FAILED);

//--- lance l'application

ExtDialog.Run();

//--- succès

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de désinitialisation de l'Expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- supprime le commentaire

Comment("");

//--- détruit le dialogue

ExtDialog.Destroy(reason);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'évènement du graphique |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id, // identifiant de l'évènement

const long& lparam, // paramètre d'évènement de type long

const double& dparam, // paramètre d'évènement de type double

const string& sparam) // paramètre d'évènement de type string

{

ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);

}