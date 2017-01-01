DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCEdit 

CEdit

La classe CEdit est une classe de contrôle simple, basé sur l'objet graphique "Edit".

Description

La classe CButton est une classe pour la création de contrôles dans lesquels l'utilisateur peut saisir un texte.

Déclaration

   class CEdit : public CWndObj

Titre

   #include <Controls\Edit.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndObj

              CEdit

Résultat du code fournit ci-dessous :

ControlsEdit

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée le contrôle

Propriétés

 

ReadOnly

Retourne/Définit la propriété "ReadOnly"

TextAlign

Retourne/Definit la propriété "TextAlign"

Gestionnaires d'évènements des objets graphiques

 

OnObjectEndEdit

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT

Gestionnaires d'évènements de changement des propriétés

 

OnSetText

Gestionnaire d'évènement "SetText"

OnSetColor

Gestionnaire d'évènement "SetColor"

OnSetColorBackground

Gestionnaire d'évènement "SetColorBackground"

OnSetColorBorder

Gestionnaire d'évènement "SetColorBorder"

OnSetFont

Gestionnaire d'évènement "SetFont"

OnSetFontSize

Gestionnaire d'évènement "SetFontSize"

OnSetZOrder

Gestionnaire d'évènement "SetZOrder"

Gestionnaires d'évènements internes

 

OnCreate

Gestionnaire d'évènement "Create"

OnShow

Gestionnaire d'évènement "Show"

OnHide

Gestionnaire d'évènement "Hide"

OnMove

Gestionnaire d'évènement "Move"

OnResize

Gestionnaire d'évènement "Resize"

OnChange

Gestionnaire d'évènement "Change"

OnClick

Gestionnaire d'évènement "Click"

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Destroy, OnMouseEvent, Name, ControlsTotal, Control, ControlFind, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Move, Move, Shift, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, Id, IsEnabled, Enable, Disable, IsVisible, Visible, Show, Hide, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Méthodes héritées de la classe CWndObj

Text, Text, Color, Color, ColorBackground, ColorBackground, ColorBorder, ColorBorder, Font, Font, FontSize, FontSize, ZOrder, ZOrder

Exemple de création d'un panneau avec un contrôle Zone d'Edition :

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 ControlsEdit.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property description "Panneaux de Contrôle et Dialogues. Classe de démonstration CEdit"
#include <Controls\Dialog.mqh>
#include <Controls\Edit.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| définition                                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- placement
#define INDENT_LEFT                         (11)      // indentation depuis la gauche (avec respect de la largeur de la bordure)
#define INDENT_TOP                          (11)      // indentation depuis la sommet (avec respect de la largeur de la bordure)
#define INDENT_RIGHT                        (11)      // indentation depuis la droite (avec respect de la largeur de la bordure)
#define INDENT_BOTTOM                       (11)      // indentation depuis le fond (avec respect de la largeur de la bordure)
#define CONTROLS_GAP_X                      (5)       // coordonnée X du gap
#define CONTROLS_GAP_Y                      (5)       // coordonnée Y du gap
//--- pour les boutons
#define BUTTON_WIDTH                        (100)     // largeur
#define BUTTON_HEIGHT                       (20)      // hauteur
//--- pour la zone d'indication
#define EDIT_HEIGHT                         (20)      // hauteur
//--- pour les contrôles de type groupe
#define GROUP_WIDTH                         (150)     // largeur
#define LIST_HEIGHT                         (179)     // hauteur
#define RADIO_HEIGHT                        (56)      // hauteur
#define CHECK_HEIGHT                        (93)      // hauteur
//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CControlsDialog                                            |
//| Usage : dialogue principale de l'application des Contrôles   |
//+------------------------------------------------------------------+
class CControlsDialog : public CAppDialog
  {
private:
   CEdit             m_edit;                          // Objet CEdit
 
public:
                     CControlsDialog(void);
                    ~CControlsDialog(void);
   //--- création
   virtual bool      Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2);
   //--- gestionnaire d'évènement du graphique
 
protected:
   //--- crée des contrôles dépendants
   bool              CreateEdit(void);
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Constructeur                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Destructeur                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog::~CControlsDialog(void)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Création                                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::Create(const long chart,const string name,const int subwin,const int x1,const int y1,const int x2,const int y2)
  {
   if(!CAppDialog::Create(chart,name,subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- crée des contrôles dépendants
   if(!CreateEdit())
      return(false);
//--- succès
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Crée le champ d'affichage                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CControlsDialog::CreateEdit(void)
  {
//--- coordonnées
   int x1=INDENT_LEFT;
   int y1=INDENT_TOP;
   int x2=ClientAreaWidth()-INDENT_RIGHT;
   int y2=y1+EDIT_HEIGHT;
//--- création
   if(!m_edit.Create(m_chart_id,m_name+"Edit",m_subwin,x1,y1,x2,y2))
      return(false);
//--- permet l'édition du contenu
   if(!m_edit.ReadOnly(false))
      return(false);
   if(!Add(m_edit))
      return(false);
//--- succès
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Variables Globales                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
CControlsDialog ExtDialog;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'initialisation de l'Expert       |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- crée le dialogue de l'application
   if(!ExtDialog.Create(0,"Controls",0,40,40,380,344))
      return(INIT_FAILED);
//--- lance l'application
   ExtDialog.Run();
//--- succès
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de désinitialisation de l'Expert                       |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- supprime le commentaire
   Comment("");
//--- détruit le dialogue
   ExtDialog.Destroy(reason);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction d'évènement du graphique                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,         // identifiant de l'évènement  
                  const long& lparam,   // paramètre d'évènement de type long
                  const double& dparam, // paramètre d'évènement de type double
                  const string& sparam) // paramètre d'évènement de type string
  {
   ExtDialog.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
  }