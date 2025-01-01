Align

Effectue l'alignement du contrôle dans la zone du graphique spécifiée.

virtual bool Align(

const CRect* rect

)

Paramètres

rect

[in] Pointeur vers l'objet avec les coordonnées de la zone du graphique.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Les paramètres d'alignement doivent être spécifiés (aucun alignement par défaut).