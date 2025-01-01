DocumentationSections
Effectue l'alignement du contrôle dans la zone du graphique spécifiée.

virtual bool  Align(
   const CRect*  rect      // pointeur
   )

Paramètres

rect

[in]  Pointeur vers l'objet avec les coordonnées de la zone du graphique.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Les paramètres d'alignement doivent être spécifiés (aucun alignement par défaut).

