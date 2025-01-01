DocumentationSections
StateFlags (Méthode "Get")

Retourne les flags d'état du contrôle

int  StateFlags()

Valeur de retour

Les flags d'état du contrôle.

StateFlags (Méthode "Set")

Définit les flags d'état du contrôle.

virtual void  StateFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Paramètres

flags

[in]  Nouveaux flags d'état du contrôle.

Valeur de retour

Aucune.