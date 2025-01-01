DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndObjColor 

Color (Méthode "Get")

Retourne la propriété OBJPROP_COLOR (couleur) de l'objet graphique.

color  Color()

Valeur de retour

La valeur de la propriété OBJPROP_COLOR.

Color (Méthode "Set")

Définit la propriété OBJPROP_COLOR (couleur) de l'objet graphique.

bool  Color(
   const color  value      // valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété OBJPROP_COLOR.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon