Référence MQL5 StateFlagsSet 

StateFlagsSet

Définit les flags d'état du contrôle.

virtual void  StateFlagsSet(
   const int  flags      // flags
   )

Paramètres

flags

[in]  Flags à définir (masque de bits).

Valeur de retour

Aucune.