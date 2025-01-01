DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndMouseX 

MouseX (Méthode "Set")

Sauvegarde la coordonnée X de la souris.

void  MouseX(
   const int  value      // coordonnée
   )

Paramètres

value

[in]  La coordonnée X de la souris.

Valeur de retour

Aucune.

MouseX (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée X sauvegardée de la souris.

int  MouseX()

Valeur de retour

La coordonnée X sauvegardée de la souris.