MouseX (Méthode "Set")

Sauvegarde la coordonnée X de la souris.

void MouseX(

const int value

)

Paramètres

value

[in] La coordonnée X de la souris.

Valeur de retour

Aucune.

MouseX (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée X sauvegardée de la souris.

int MouseX()

Valeur de retour

La coordonnée X sauvegardée de la souris.