Référence MQL5 CWnd Shift 

Shift

Effectue le décalage relatif des coordonnées du contrôle.

void  Shift(
   const int  dx,     // delta X
   const int  dy      // delta Y
   )

Paramètres

dx

[in]  Delta X.

dy

[in]  Delta Y.

Valeur de retour

Aucune.