MouseY (Méthode "Set")

Sauvegarde la coordonnée Y de la souris.

void MouseY(

const int value

)

Paramètres

value

[in] La coordonnée Y de la souris.

Valeur de retour

Aucune.

MouseY (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée Y sauvegardée de la souris.

int MouseY()

Valeur de retour

La coordonnée Y sauvegardée de la souris.