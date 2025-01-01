MouseFocusKill

Réinitialise l'état sauvegardé des boutons de la souris et désactive le contrôle.

bool MouseFocusKill(

const long id=CONTROLS_INVALID_ID

)

Paramètres

id=CONTROLS_INVALID_ID

[in] Identifiant du contrôle ayant reçu le focus de la souris.

Valeur de retour

Le résultat de la désactivation du contrôle.