OnSetFont

Le gestionnaire d'évènement "SetFont" (changement de la propriété OBJPROP_FONT) du contrôle.

virtual bool  OnSetFont()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.

Note

La méthode de la classe de base n'effectue aucune action et retourne toujours vrai.