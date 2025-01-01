DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndAlignment 

Alignment

Définit les paramètres d'alignement du contrôle.

void  Alignment(
   const int  flags,      // flags d'alignement
   const int  left,       // décalage depuis la bordure gauche
   const int  top,        // décalage depuis la bordure supérieure
   const int  right,      // décalage depuis la bordure droite
   const int  bottom      // décalage depuis la bordure inférieure
   )

Paramètres

flags

[in]  Flags d'alignement.

left

[in]  Décalage fixé depuis la bordure gauche.

top

[in]  Décalage fixé depuis la bordure supérieure.

right

[in]  Décalage fixé depuis la bordure droite.

bottom

[in]  Décalage fixé depuis la bordure inférieure.

Valeur de retour

Aucune.

Note

Flags d'alignement :

enum WND_ALIGN_FLAGS
{
   WND_ALIGN_NONE=0,                                  // aucun alignement
   WND_ALIGN_LEFT=1,                                  // alignement à gauche
   WND_ALIGN_TOP=2,                                   // alignement en haut
   WND_ALIGN_RIGHT=4,                                 // alignement à droite
   WND_ALIGN_BOTTOM=8,                                // alignement en bas
   WND_ALIGN_WIDTH = WND_ALIGN_LEFT|WND_ALIGN_RIGHT,  // aligner la largeur
   WND_ALIGN_HEIGHT=WND_ALIGN_TOP|WND_ALIGN_BOTTOM,   // aligner la hauteur
   WND_ALIGN_CLIENT=WND_ALIGN_WIDTH|WND_ALIGN_HEIGHT// aligner la hauteur et la largeur
   }