PropFlags (Méthode "Get")

Retourne les flags des propriétés du contrôle

void PropFlags(

const int flags

)

Valeur de retour

Les flags des propriétés du contrôle

PropFlags (Méthode "Set")

Définit les flags des propriétés du contrôle.

virtual void PropFlags(

const int flags

)

Paramètres

flags

[in] Nouveaux flags.

Valeur de retour

Aucune.