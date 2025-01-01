DocumentationSections
PropFlags (Méthode "Get")

Retourne les flags des propriétés du contrôle

void  PropFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Valeur de retour

Les flags des propriétés du contrôle

PropFlags (Méthode "Set")

Définit les flags des propriétés du contrôle.

virtual void  PropFlags(
   const int  flags      // flags
   )

Paramètres

flags

[in]  Nouveaux flags.

Valeur de retour

Aucune.