Référence MQL5 Bibliothèque Standard Panneaux et Dialogues CWnd MouseFlags 

MouseFlags (Méthode "Set")

Sauvegarde l'état des boutons de la souris.

virtual void  MouseFlags(
   const int  value      // état
   )

Paramètres

value

[in]  Etat des boutons de la souris.

Valeur de retour

Aucune.

MouseFlags (Méthode "Get")

Retourne l'état sauvegardé des boutons de la souris.

int  MouseFlags()

Valeur de retour

Etat des boutons de la souris.