MouseFlags (Méthode "Set")

Sauvegarde l'état des boutons de la souris.

virtual void MouseFlags(

const int value

)

Paramètres

value

[in] Etat des boutons de la souris.

Valeur de retour

Aucune.

MouseFlags (Méthode "Get")

Retourne l'état sauvegardé des boutons de la souris.

int MouseFlags()

Valeur de retour

Etat des boutons de la souris.