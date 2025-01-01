DocumentationSections
Move

Définit les nouvelles coordonnées du contrôle.

void  Move(
   const int  x,     // coordonnée X
   const int  y      // coordonnée Y
   )

Paramètres

x

[in]  Nouvelle coordonnée X.

y

[in]  Nouvelle coordonnée Y.

Valeur de retour

Aucune.