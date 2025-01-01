DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndStateFlagsReset 

StateFlagsReset

Réinitialise les flags d'état du contrôle.

virtual void  StateFlagsReset(
   const int  flags      // flags
   )

Paramètres

flags

[in]  Flags à réinitialiser (masque de bits).

Valeur de retour

Aucune.