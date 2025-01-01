DocumentationSections
ZOrder (Méthode "Get")

>Retourne/Définit la propriété OBJPROP_ZORDER de l'objet graphique

long  ZOrder()

Valeur de retour

La valeur de la propriété OBJPROP_ZORDER.

ZOrder (Méthode "Set")

>Définit la propriété OBJPROP_ZORDER de l'objet graphique

bool  ZOrder(
   const long  value      // nouvelle valeur
   )

Paramètres

value

[in]  Nouvelle valeur de la propriété OBJPROP_ZORDER.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon