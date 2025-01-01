Bottom (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

int Bottom()

Valeur de retour

La coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

Bottom (Méthode "Set")

Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

void Bottom(

const int y

)

Paramètres

y

[in] Nouvelle coordonnée Y du coin inférieur droit.

Valeur de retour

Aucune.