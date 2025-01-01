DocumentationSections
Retourne le nombre total de contrôles du conteneur.

int  ControlsTotal()  const

Valeur de retour

Nombre de contrôles du conteneur.

Note

La méthode de la classe de base ne possède pas le conteneur, elle fournit un accès au conteneur à ses descendants et retourne toujours 0.