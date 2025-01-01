DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndHeight 

Height (Méthode "Get")

Retourne la hauteur du contrôle.

int  Height()

Valeur de retour

Hauteur du contrôle.

Height (Méthode "Set")

Définit la nouvelle hauteur du contrôle.

virtual bool  Height(
   const int  h      // hauteur
   )

Paramètres

h

[in]  Nouvelle hauteur.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon