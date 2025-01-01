Top (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée Y du coin supérieur gauche du contrôle.

int Top()

Valeur de retour

Coordonnée Y du coin supérieur gauche du contrôle.

Top (Méthode "Set")

Définit la coordonnée Y du coin supérieur gauche du contrôle.

void Top(

const int y

)

Paramètres

y

[in] Nouvelle coordonnée Y du coin supérieur gauche.

Valeur de retour

Aucune.