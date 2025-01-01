DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndDeactivate 

Deactivate

Désactive le contrôle

virtual bool  Deactivate()

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon

Note

Le contrôle devient inactif lorsque le curseur de la souris sort de la zone du contrôle.