Left (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée X du coin supérieur gauche du contrôle.

int  Left()

Valeur de retour

Coordonnée X du coin supérieur gauche du contrôle.

Left (Méthode "Set")

Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche du contrôle.

void  Left(
   const int  x      // nouvelle coordonnée X
   )

Paramètres

x

[in]  Nouvelle coordonnée X du coin supérieur gauche.

Valeur de retour

Aucune.

