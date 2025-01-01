Left (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée X du coin supérieur gauche du contrôle.

int Left()

Valeur de retour

Coordonnée X du coin supérieur gauche du contrôle.

Left (Méthode "Set")

Définit la coordonnée X du coin supérieur gauche du contrôle.

void Left(

const int x

)

Paramètres

x

[in] Nouvelle coordonnée X du coin supérieur gauche.

Valeur de retour

Aucune.