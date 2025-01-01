DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndOnMouseEvent 

OnMouseEvent

Gestionnaire d'évènement de la souris (l'évènement CHARTEVENT_MOUSE_MOVE).

virtual bool  OnMouseEvent(
   const int  x,         // coordonnée X
   const int  y,         // coordonnée Y
   const int  flags      // flags
   )

Paramètres

x

[in]  Coordonnée X du curseur de la souris relativement au coin supérieur gauche du graphique.

y

[in]  Coordonnée Y du curseur de la souris relativement au coin supérieur gauche du graphique.

flags

[in]  Flag des états des boutons de la souris.

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon