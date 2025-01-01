DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndPropFlagsSet 

PropFlagsSet

Définit les flags des propriétés du contrôle.

virtual void  PropFlagsSet(
   const int  flags      // flags
   )

Paramètres

flags

[in]  Flags à définir (masque de bits).

Valeur de retour

Aucune.