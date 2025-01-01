- OnEvent
- Texte
- Color
- ColorBackground
- ColorBorder
- Font
- FontSize
- ZOrder
- OnObjectCreate
- OnObjectChange
- OnObjectDelete
- OnObjectDrag
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnDestroy
- OnChange
OnEvent
Gestionnaire d'évènement graphique.
|
virtual bool OnEvent(
Paramètres
id
[in] Identifiant d'évènement.
lparam
[in] Paramètre d'évènement de type long, passé par référence.
dparam
[in] Paramètre d'évènement de type double, passé par référence.
sparam
[in] Paramètre d'évènement de type string, passé par référence.
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon