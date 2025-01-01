Contains

Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle.

bool Contains(

const int x,

const int y

)

Paramètres

x

[in] Coordonnée X.

y

[in] Coordonnée Y.

Valeur de retour

vrai si le point est situé à l'intérieur de la zone (incluant les bordures), sinon faux.

Contains

Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle.

bool Contains(

const CWnd* control

) const

Paramètres

control

[in] Pointeur sur l'objet.

Valeur de retour

vrai si le point est situé à l'intérieur de la zone (incluant les bordures), sinon faux.