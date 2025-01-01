DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndContains 

Contains

Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle.

bool  Contains(
   const int  x,     // coordonnée X
   const int  y      // coordonnée Y
   )

Paramètres

x

[in]  Coordonnée X.

y

[in]  Coordonnée Y.

Valeur de retour

vrai si le point est situé à l'intérieur de la zone (incluant les bordures), sinon faux.

Contains

Vérifie si le point est situé à l'intérieur de la zone du contrôle.

bool  Contains(
   const CWnd*  control      // pointeur
   )  const

Paramètres

control

[in]  Pointeur sur l'objet.

Valeur de retour

vrai si le point est situé à l'intérieur de la zone (incluant les bordures), sinon faux.