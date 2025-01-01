DocumentationSections
Id (Méthode "Get")

Retourne l'identifiant du contrôle.

long  Id()  const

Valeur de retour

L'identifiant du contrôle.

Id (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de l'identifant du contrôle.

virtual long  Id(
   const long  id      // identifiant
   )

Paramètres

id

[in]  Nouvelle valeur de l'identifiant du contrôle.

Valeur de retour

Aucune.