Id (Méthode "Get")

Retourne l'identifiant du contrôle.

long Id() const

Valeur de retour

L'identifiant du contrôle.

Id (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de l'identifant du contrôle.

virtual long Id(

const long id

)

Paramètres

id

[in] Nouvelle valeur de l'identifiant du contrôle.

Valeur de retour

Aucune.