DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardPanneaux et DialoguesCWndObjOnObjectChange 

OnObjectChange

Le gestionnaire d'évènement CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE de l'objet graphique.

virtual bool  OnObjectChange()

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon.