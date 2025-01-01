ControlFind

Retourne le contrôle par son identifiant spécifié

virtual CWnd* ControlFind(

const long id

)

Paramètres

id

[in] Identifiant du contrôle à trouver.

Valeur de retour

Pointeur sur le contrôle.

Note

La méthode de la classe de base ne possède pas le conteneur, elle fournit un accès au conteneur à ses descendants. Si l'identifiant spécifié correspond à l'identifiant du conteneur, elle retourne un pointeur sur elle-même (this).