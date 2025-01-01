DocumentationSections
Right (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

int  Right()

Valeur de retour

Coordonnée X du coin inférieur droit.

Right (Méthode "Set")

Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

void  Right(
   const int  x      // coordonnée x
   )

Paramètres

x

[in]  Nouvelle coordonnée X du coin inférieur droit.

Valeur de retour

Aucune.

