Right (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

int Right()

Valeur de retour

Coordonnée X du coin inférieur droit.

Right (Méthode "Set")

Définit la coordonnée Y du coin inférieur droit du contrôle.

void Right(

const int x

)

Paramètres

x

[in] Nouvelle coordonnée X du coin inférieur droit.

Valeur de retour

Aucune.