Text (Méthode "Get")

Retourne la propriété OBJPROP_TEXT (texte) de l'objet graphique.

string Text()

Valeur de retour

La valeur de la propriété OBJPROP_TEXT.

Text (Méthode "Set")

Définit la propriété OBJPROP_TEXT (texte) de l'objet graphique.

bool Text(

const string value

)

Paramètres

value

[in] Nouvelle valeur de la propriété OBJPROP_TEXT.

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon