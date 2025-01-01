Control

Retourne le contrôle par son index

CWnd* Control(

const int ind

) const

Paramètres

ind

[in] Index du contrôle.

Valeur de retour

Un pointeur sur le contrôle.

Note

La méthode de la classe de base ne possède pas le conteneur, elle fournit un accès au conteneur à ses descendants et retourne toujours NULL.