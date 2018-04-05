ESPAÑOL DESCRIPCIÓN (MQL5 Standard Optimized)

Nombre del producto: Chrono Mech Oracle AI (MT5)

[Subtítulo: Ciclo de Energía AI | Cronometraje Estocástico | Chrono Escudo de Seguridad]

Introducción Chrono Mech Oracle AI es un sistema de trading futurista que fusiona el análisis técnico clásico con la lógica de la Inteligencia Artificial para predecir los ciclos del mercado. Actúa como un Oráculo mecánico, detectando el "Ciclo de Energía" del mercado utilizando la Desviación Estándar, midiendo la fuerza de la tendencia con el ADX, y ejecutando operaciones con una sincronización muy precisa utilizando el Estocástico. Esto le permite distinguir entre el falso ruido y los verdaderos cambios estructurales.

Versión 1.00: AI Core & Chrono Shield Esta versión incorpora el protocolo de seguridad "Chrono Shield ". Incorpora un avanzado "Deca-Buffer" Trailing Stop que calcula una distancia de seguridad dinámica (10x Margen) basada en los límites del broker. Además, su AI Core supervisa continuamente la salud de la ejecución, iniciando automáticamente un "System Lockdown" si se detecta inestabilidad en el broker, garantizando un rendimiento sin errores.

Estrategia de negociación (La lógica de IA de Oracle) El sistema funciona con un modelo de IA predictiva de 4 etapas:

Ciclo de energía (AI Volatility Sensor): Utiliza la desviación estándar para detectar cuándo aumenta la energía cinética del mercado ( StdDev[0] > StdDev[1] ). El Oráculo sólo opera cuando el mercado está "Despierto". Filtro de Fuerza de Tendencia: Utiliza el ADX para asegurarse de que el movimiento tiene suficiente fuerza (> 20). Oracle Timing (Estocástico): Encuentra el momento preciso de entrada. Pulso de compra: el estocástico cruza al alza desde sobreventa (< 30).

Pulso deventa: el estocástico cruza a la baja desde sobrecompra (> 70). Alineación estructural: Confirma la dirección de la operación en relación con el eje estructural de 50 periodos (MA).

Características principales

Ejecución basada en IA: El sistema no se limita a operar; evalúa el "Estado Energético" del mercado antes de cada decisión.

Seguridad Chrono Shield: Una lógica de salida de grado fortaleza que mantiene un enorme colchón de seguridad. Protege sus operaciones ganadoras de stop-hunting y picos de spread.

Enfriamiento inteligente: Si el broker rechaza una orden, la IA activa un "Chrono Cooldown" para proteger su cuenta de los baneos del servidor.

Gestión institucional del dinero: Tamaño de lote dinámico incorporado basado en el margen libre de la cuenta y el porcentaje de riesgo.

Prop-Firm Safe: 100% Sin Cuadrícula, Sin Martingala. Cada operación es una posición singular calculada con un Stop Loss duro.

Recomendaciones

Plazos: M15, H1 (Recomendado para precisión de ciclo).

Símbolos: Principales Pares (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) y Oro (XAUUSD).

Tipo de cuenta: ECN o Estándar.

Depósito mínimo: 100 $.

Parámetros de entrada

=== ORACLE BRAIN (AI) === InpStdDevPeriod : Sensibilidad del ciclo energético. InpAdxPeriod : Filtro de intensidad de tendencia. InpStochK/D/Slow : Ajustes de temporización de Oracle.

=== ESCUDO CRONO (PROTECCIÓN) === InpSlAtrMult : Distancia de Stop Loss (Por defecto 2.5x ATR). InpTpAtrMult : Distancia Take Profit (Por defecto 5.0x ATR). InpSafetyPadding : Puntos extra de amortiguación para el Escudo.

=== GESTIÓN DEL RIESGO === InpUseDynamicLot : Habilita el cálculo automático del riesgo. InpRiskPercent : Riesgo por operación.



Guía de instalación

Descargue el archivo .ex5 a su carpeta MQL5\Experts. Reinicie MT5 o haga clic con el botón derecho del ratón en Navegador y seleccione Actualizar. Arrastre el EA a un gráfico (Recomendado: M15). Ajuste InpRiskPercent para que coincida con su apetito de riesgo. Asegúrese de que "Allow Algo Trading" está activado.

🛡️ AUTOR Y COPYRIGHT

✍️ Astracodewolf - Algorithmic Trading Systems Developer © 2026. Todos los algoritmos y diseños son propiedad intelectual de Astracodewolf.