FORCE CANDLE PRO MT5

un robot de momentum directo para capturar movimientos fuertes con disciplina y claridad

entra sólo cuando el mercado imprime una vela de fuerza real

cuerpo dominante controlado mecha opuesta lectura objetiva y ejecución firme

no winding up no external dependencies no martingale no grid

POR QUÉ FORCE CANDLE PRO LLAMA LA ATENCIÓN

busca el momento en el que la energía del precio se concentra en una única vela fuerte

cuando esto sucede hay más posibilidades de que el movimiento continúe

el robot mide la fuerza del cuerpo en relación con el atr evalúa la calidad del cuerpo frente al rango y comprueba que la mecha opuesta está bajo control

si lo desea también puede activar la confirmación rompiendo a través del máximo o mínimo reciente

resultado entradas limpias con contexto y con un enfoque en la captura de la pierna del movimiento

PARA QUIÉN ES

para los que les gustan las entradas claras y quieren reducir el ruido

para los que prefieren un ea ligero y práctico sin librerías externas

para los que quieren una configuración rápida y operar con sl y tp en puntos de forma objetiva

para los que buscan consistencia en la ejecución y un control del riesgo sencillo

QUÉ HACE DIFERENTE A ESTE EA

decisión por barra evitando overtrading en medio de la vela

opción de mantener una sola posición por símbolo y por magia

lote inteligente con ajuste automático al margen libre el ea siempre intenta el lote más grande permitido por su cuenta sin violar los requisitos de margen

respeto al stoplevel del símbolo con ajuste automático de sl y tp para evitar rechazos

sin dll sin webrequest sin trucos todo transparente en el diario

arquitectura simple y robusta ideal para pruebas y uso diario

CÓMO PIENSA EL ROBOT

espera al cierre de la barra

mide el cuerpo de la vela y lo compara con el atr definido

comprueba la relación entre cuerpo y rango para garantizar la calidad de la señal

comprueba la mecha opuesta para evitar velas sucias

si la opción breakout está activa requiere que el cierre supere el máximo o mínimo de la ventana elegida

si todo es correcto envía la orden con sl y tp en puntos respetando los límites del símbolo y su margen libre

PRINCIPALES PARÁMETROS EN LENGUAJE CLARO

magic identificador único por instancia para separar las operaciones

lotefijo lote deseado que el ea reduce automáticamente si el margen no se mantiene

puntos de deslizamiento desviación máxima permitida en la ejecución

una posición por símbolo cuando está activo mantiene sólo una posición por símbolo y por magic

barras mínimas para el inicio barras mínimas en el gráfico antes de que se inicie el robot

atr period atr periodo para medir la volatilidad base

body atr mult fuerza mínima del cuerpo en múltiplos de atr valores de ejemplo entre uno y uno y medio para buscar velas realmente fuertes

min body to range ratio mínimo de calidad de la vela body over range cuanto más alto más llena la vela

max wick ratio máximo de mecha opuesta en fracción del cuerpo valores moderados ayudan a filtrar velas con rechazo

require breakout y breakout period confirmación por ruptura a través del máximo o mínimo de la ventana definida

puntos sl y puntos tp stops y objetivos en puntos cero desactiva el uso según la escala de activos

MODO TESTER CON PROTECCIÓN CONTRA PRUEBAS SIN OPERACIONES

ea dispone de un failsafe exclusivo para el tester de estrategias

si pasa un gran número de barras sin señal puede forzar una única operación con criterios relajados siempre respetando el margen de la cuenta de prueba

esta característica sólo funciona en el tester y no interfiere con la cuenta real es útil para comprobar rápidamente la ejecución e integridad de la configuración durante las optimizaciones

SUGERENCIAS DE AJUSTE INICIAL

forex e índices

use body atr mult between one and one and two

min body to range between fifty-five and sixty-five per cent

max wick ratio between thirty and forty per cent

require breakout with window between twenty and thirty candles

sl and tp approximately one to two times the atr of the chosen timeframe

gold and crypto

use body atr mult between one and two and one and a half

min body to range between sixty and seventy per cent

max wick ratio between twenty-five and thirty-five per cent

breakout with window between thirty and forty candles

sl around one atr and tp between two and three atr to try long leg

PLAZOS RECOMENDADOS

comience en m cinco a h uno

ajuste sl y tp a la escala de puntos del símbolo

recuerde que cada activo tiene sus propias especificaciones stoplevel tick point y tamaño mínimo de lote adapte los valores a la realidad de su contrato

MEJOR PRÁCTICA

un símbolo por gráfico para organizar mejor las instancias

magia exclusiva para cada gráfico y activo

pruebe en una cuenta demo antes de operar en directo

evite operar durante noticias de gran impacto si su gestión del riesgo no tiene en cuenta los picos de volatilidad

revise periódicamente sl y tp en función de las condiciones del mercado

QUÉ OBTIENE AL COMPRAR

ea force candle pro mt5 listo para usar

presets sugeridos en perfiles conservadores y direccionales

soporte vía mensajes en el portal mql5 para consultas de configuración

POR QUÉ SE VENDE

porque habla el lenguaje del trader que quiere claridad

no promete milagros no utiliza trucos no apila órdenes en una cuadrícula no duplica lotes después de pérdidas

entra cuando el precio muestra energía real y sale en el sl y tp que usted ha establecido

esto reduce el ruido y le ayuda a centrarse en la ejecución y el riesgo

EJEMPLO DE FLUJO PARA PONER EN EL GRÁFICO

abra el gráfico del símbolo deseado

ajuste el marco temporal

arrastre el ea al gráfico

ajuste lotfixed sl y tp

ajuste body atr mult min body to range max wick ratio

si lo prefiere active require breakout y elija breakout period

confirme y deje que el robot trabaje barra a barra

DETALLES TÉCNICOS RELEVANTES

cálculo del volumen respetando el mínimo máximo y el escalón del símbolo

comprobación del margen libre antes de enviar la orden

ajuste de sl y tp para respetar el escalón del símbolo

normalización del precio y del volumen según los dígitos del activo

registro claro de mensajes en el diario para auditoría

CUÁNDO PUEDE AYUDARLE ESTE EA

en días con una dirección clara cuando aparecen velas anchas con cuerpos llenos

en rupturas que confirman la continuación del movimiento

en activos con buena liquidez y una tendencia definida

CUÁNDO SER CAUTELOSO

en consolidaciones largas con muchas mechas

en noticias con volatilidad errática

en activos con spreads variables y ampliaciones frecuentes planificar sl y tp con soltura

ESTRATEGIA DE UNA SOLA FRASE

esperar pacientemente una vela fuerte y entrar con un riesgo y objetivo definidos

TRANSPARENCIA GARANTIZADA

no dll

no webrequest

no martingale

no grid

una decisión por barra

opción de una sola posición por símbolo y por magia

MENSAJE FINAL

si desea un ea centrado en el momentum con discreción y sencillez force candle pro mt5 está hecho para usted

combina reglas claras ejecución robusta y parámetros objetivos que le permiten probar calibrar y ejecutar un enfoque de force candle de forma disciplinada

empiece en demo ajuste según su activo y luego pase al real con responsabilidad

compre ahora y ponga un robot de force candle a su favor

ADVERTENCIA DE RIESGO

operar en los mercados financieros implica riesgos

resultados pasados no garantizan resultados futuros

utilice una gestión del riesgo compatible con su perfil

pruebe en cuenta demo antes de utilizar en cuenta real



