Meteoro
- Asesores Expertos
- Gabriel Joel Dos Passos
- Versión: 1.24
- Activaciones: 5
FORCE CANDLE PRO MT5
un robot de momentum directo para capturar movimientos fuertes con disciplina y claridad
entra sólo cuando el mercado imprime una vela de fuerza real
cuerpo dominante controlado mecha opuesta lectura objetiva y ejecución firme
no winding up no external dependencies no martingale no grid
POR QUÉ FORCE CANDLE PRO LLAMA LA ATENCIÓN
busca el momento en el que la energía del precio se concentra en una única vela fuerte
cuando esto sucede hay más posibilidades de que el movimiento continúe
el robot mide la fuerza del cuerpo en relación con el atr evalúa la calidad del cuerpo frente al rango y comprueba que la mecha opuesta está bajo control
si lo desea también puede activar la confirmación rompiendo a través del máximo o mínimo reciente
resultado entradas limpias con contexto y con un enfoque en la captura de la pierna del movimiento
PARA QUIÉN ES
para los que les gustan las entradas claras y quieren reducir el ruido
para los que prefieren un ea ligero y práctico sin librerías externas
para los que quieren una configuración rápida y operar con sl y tp en puntos de forma objetiva
para los que buscan consistencia en la ejecución y un control del riesgo sencillo
QUÉ HACE DIFERENTE A ESTE EA
decisión por barra evitando overtrading en medio de la vela
opción de mantener una sola posición por símbolo y por magia
lote inteligente con ajuste automático al margen libre el ea siempre intenta el lote más grande permitido por su cuenta sin violar los requisitos de margen
respeto al stoplevel del símbolo con ajuste automático de sl y tp para evitar rechazos
sin dll sin webrequest sin trucos todo transparente en el diario
arquitectura simple y robusta ideal para pruebas y uso diario
CÓMO PIENSA EL ROBOT
espera al cierre de la barra
mide el cuerpo de la vela y lo compara con el atr definido
comprueba la relación entre cuerpo y rango para garantizar la calidad de la señal
comprueba la mecha opuesta para evitar velas sucias
si la opción breakout está activa requiere que el cierre supere el máximo o mínimo de la ventana elegida
si todo es correcto envía la orden con sl y tp en puntos respetando los límites del símbolo y su margen libre
PRINCIPALES PARÁMETROS EN LENGUAJE CLARO
magic identificador único por instancia para separar las operaciones
lotefijo lote deseado que el ea reduce automáticamente si el margen no se mantiene
puntos de deslizamiento desviación máxima permitida en la ejecución
una posición por símbolo cuando está activo mantiene sólo una posición por símbolo y por magic
barras mínimas para el inicio barras mínimas en el gráfico antes de que se inicie el robot
atr period atr periodo para medir la volatilidad base
body atr mult fuerza mínima del cuerpo en múltiplos de atr valores de ejemplo entre uno y uno y medio para buscar velas realmente fuertes
min body to range ratio mínimo de calidad de la vela body over range cuanto más alto más llena la vela
max wick ratio máximo de mecha opuesta en fracción del cuerpo valores moderados ayudan a filtrar velas con rechazo
require breakout y breakout period confirmación por ruptura a través del máximo o mínimo de la ventana definida
puntos sl y puntos tp stops y objetivos en puntos cero desactiva el uso según la escala de activos
MODO TESTER CON PROTECCIÓN CONTRA PRUEBAS SIN OPERACIONES
ea dispone de un failsafe exclusivo para el tester de estrategias
si pasa un gran número de barras sin señal puede forzar una única operación con criterios relajados siempre respetando el margen de la cuenta de prueba
esta característica sólo funciona en el tester y no interfiere con la cuenta real es útil para comprobar rápidamente la ejecución e integridad de la configuración durante las optimizaciones
SUGERENCIAS DE AJUSTE INICIAL
forex e índices
use body atr mult between one and one and two
min body to range between fifty-five and sixty-five per cent
max wick ratio between thirty and forty per cent
require breakout with window between twenty and thirty candles
sl and tp approximately one to two times the atr of the chosen timeframe
gold and crypto
use body atr mult between one and two and one and a half
min body to range between sixty and seventy per cent
max wick ratio between twenty-five and thirty-five per cent
breakout with window between thirty and forty candles
sl around one atr and tp between two and three atr to try long leg
PLAZOS RECOMENDADOS
comience en m cinco a h uno
ajuste sl y tp a la escala de puntos del símbolo
recuerde que cada activo tiene sus propias especificaciones stoplevel tick point y tamaño mínimo de lote adapte los valores a la realidad de su contrato
MEJOR PRÁCTICA
un símbolo por gráfico para organizar mejor las instancias
magia exclusiva para cada gráfico y activo
pruebe en una cuenta demo antes de operar en directo
evite operar durante noticias de gran impacto si su gestión del riesgo no tiene en cuenta los picos de volatilidad
revise periódicamente sl y tp en función de las condiciones del mercado
QUÉ OBTIENE AL COMPRAR
ea force candle pro mt5 listo para usar
presets sugeridos en perfiles conservadores y direccionales
soporte vía mensajes en el portal mql5 para consultas de configuración
POR QUÉ SE VENDE
porque habla el lenguaje del trader que quiere claridad
no promete milagros no utiliza trucos no apila órdenes en una cuadrícula no duplica lotes después de pérdidas
entra cuando el precio muestra energía real y sale en el sl y tp que usted ha establecido
esto reduce el ruido y le ayuda a centrarse en la ejecución y el riesgo
EJEMPLO DE FLUJO PARA PONER EN EL GRÁFICO
abra el gráfico del símbolo deseado
ajuste el marco temporal
arrastre el ea al gráfico
ajuste lotfixed sl y tp
ajuste body atr mult min body to range max wick ratio
si lo prefiere active require breakout y elija breakout period
confirme y deje que el robot trabaje barra a barra
DETALLES TÉCNICOS RELEVANTES
cálculo del volumen respetando el mínimo máximo y el escalón del símbolo
comprobación del margen libre antes de enviar la orden
ajuste de sl y tp para respetar el escalón del símbolo
normalización del precio y del volumen según los dígitos del activo
registro claro de mensajes en el diario para auditoría
CUÁNDO PUEDE AYUDARLE ESTE EA
en días con una dirección clara cuando aparecen velas anchas con cuerpos llenos
en rupturas que confirman la continuación del movimiento
en activos con buena liquidez y una tendencia definida
CUÁNDO SER CAUTELOSO
en consolidaciones largas con muchas mechas
en noticias con volatilidad errática
en activos con spreads variables y ampliaciones frecuentes planificar sl y tp con soltura
ESTRATEGIA DE UNA SOLA FRASE
esperar pacientemente una vela fuerte y entrar con un riesgo y objetivo definidos
TRANSPARENCIA GARANTIZADA
no dll
no webrequest
no martingale
no grid
una decisión por barra
opción de una sola posición por símbolo y por magia
MENSAJE FINAL
si desea un ea centrado en el momentum con discreción y sencillez force candle pro mt5 está hecho para usted
combina reglas claras ejecución robusta y parámetros objetivos que le permiten probar calibrar y ejecutar un enfoque de force candle de forma disciplinada
empiece en demo ajuste según su activo y luego pase al real con responsabilidad
compre ahora y ponga un robot de force candle a su favor
ADVERTENCIA DE RIESGO
operar en los mercados financieros implica riesgos
resultados pasados no garantizan resultados futuros
utilice una gestión del riesgo compatible con su perfil
pruebe en cuenta demo antes de utilizar en cuenta real