HMA Crossover EA

HMA Crossover EA es un asesor experto de seguimiento de tendencias para MetaTrader 5, diseñado para identificar oportunidades de trading utilizando la dinámica y precisión del Hull Moving Average (HMA). Al combinar una HMA rápida con otra más lenta, el EA analiza el mercado en busca de posibles cambios de tendencia, ayudando al trader a aprovechar movimientos direccionales manteniendo una sólida gestión del riesgo.

Funciones principales:

Detección dinámica de cruces HMA: Supervisa los cruces entre la HMA rápida y lenta para identificar cambios de tendencia y generar señales.

Stop Loss y Take Profit basados en ATR: Cada operación utiliza un stop loss y take profit adaptativos calculados mediante el Average True Range (ATR), ajustándose a la volatilidad.

Gestión inteligente del lotaje: Usa lotaje fijo definido por el usuario, pero lo reduce automáticamente si el balance o margen libre es bajo.

Direcciones de trading flexibles: Admite solo compras, solo ventas o ambas direcciones.

Rendimiento optimizado: Calcula solo lo necesario de las dos últimas velas cerradas para máxima eficiencia.

Seguro y fiable: Controles internos evitan el riesgo excesivo y la sobreexposición.

Ideal para traders que prefieren un enfoque sistemático y basado en reglas, centrado en los cruces de HMA como oportunidades de entrada.

Descargue aquí el indicador gratuito Hull Moving Average o HMA para MT5, para graficar y monitorear en los gráficos: https://www.mql5.com/en/market/product/157971?source=Site