CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
- Asesores Expertos
- Fabio Rodrigues
- Versión: 8.4
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 5
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025.
Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal.
El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada.
Arquitectura Técnica
1. Sistema Inteligente de Señales
Cálculo multi-temporal: Triple análisis (operación, confirmación rápida y lenta)
Sistema de Votación: 3 indicadores principales (EMA, MACD, RSI) con ponderaciones ajustables
Modos de Riesgo: 5 niveles (Ultra Agresivo → Ultra Conservador) que afectan la sensibilidad
2. Gestión Avanzada de Riesgos
Cálculo de Lote Híbrido: Fijo o basado en riesgo (USD)
Infinite Breakeven: Sistema progresivo en dólares, no en pips. Al alcanzar la ganancia estipulada, el SL se reduce a 0. Al duplicar la ganancia, esta se reduce al valor estipulado, y así sucesivamente.
Protección de Margen: Prevención activa de errores de "Insuficiente Dinero".
Límites Jerárquicos: Límites diarios, globales y de reducción.
3. Gestión de Posiciones
Multiactivo: Hasta 14 símbolos simultáneos.
Protección Completa: Niveles de congelación, límites del bróker, validación de precios.
Cierre de Emergencia: Sistema de prioridad en situaciones críticas.