CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025.





Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal.





El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada.





Arquitectura Técnica

1. Sistema Inteligente de Señales

Cálculo multi-temporal: Triple análisis (operación, confirmación rápida y lenta)





Sistema de Votación: 3 indicadores principales (EMA, MACD, RSI) con ponderaciones ajustables





Modos de Riesgo: 5 niveles (Ultra Agresivo → Ultra Conservador) que afectan la sensibilidad





2. Gestión Avanzada de Riesgos

Cálculo de Lote Híbrido: Fijo o basado en riesgo (USD)





Infinite Breakeven: Sistema progresivo en dólares, no en pips. Al alcanzar la ganancia estipulada, el SL se reduce a 0. Al duplicar la ganancia, esta se reduce al valor estipulado, y así sucesivamente.





Protección de Margen: Prevención activa de errores de "Insuficiente Dinero".





Límites Jerárquicos: Límites diarios, globales y de reducción.





3. Gestión de Posiciones

Multiactivo: Hasta 14 símbolos simultáneos.





Protección Completa: Niveles de congelación, límites del bróker, validación de precios.



