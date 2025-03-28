King Ruay Scalper GOLD Plus

4.25

King Ruay Scalper GOLD Plus EA

El King Ruay Scalper GOLD Plus EA se basa en una estrategia de ruptura real-No AI, No Grid, No Martingale, No Promedio. Identifica los niveles clave de compra y venta y coloca órdenes stop de compra/venta en consecuencia. Una vez que se ejecuta una orden, el motor scalper se hace cargo de gestionar la posición de manera eficiente. Este EA es versátil y funciona en varios pares, incluyendo ORO y más. La configuración predeterminada está optimizada para el ORO, y puede encontrar archivos de configuración adicionales para otros pares a continuación.
Ver señal para GOLD (XAUUSD) 5-minute time frame: https: //www.mql5.com/en/signals/2300864


Reglas de Precios

Próximo precio( 1 dediciembre 2025 -31 de diciembre 2025) : $450

Próximo precio( 1 enero 2025 - 31 enero 2025) : $490

Ficheros de conjuntos precomprobados

  • GOLD (XAUUSD) 15-minute time frame with trend filter (2 Digit Chart) - Descargar aquí
  • ORO (XAUUSD) marco de tiempo de 5 minutos con filtro de tendencia (Gráfico de 3 Dígitos) - Descargar aquí
  • EURUSD marco de tiempo de 15 minutos con filtro de tendencia - Descargar aquí


Requisitos de la cuenta

Se recomiendan las cuentas RAW, ECN o Zero Spread.



Cómo utilizar el EA

1. Configuración Básica
Plazo utilizado para los cálculos - Define el plazo para el indicador principal
Período pequeño para el cálculo principal
Periodo grande para el cálculo principal
Periodo utilizado para el filtrado de tendencias
Método de filtrado de tendencias
- No se aplica filtro de tendencia
- Utilizar el indicador Super Trend
- Utilizar el método Wave Surfing
- Utilizar cruce de medias móviles
Quitar órdenes del lado opuesto cuando se coloca una nueva orden
Retirar órdenes del lado opuesto cuando cambia la dirección de la tendencia
2. Ajustes de Gestión de Riesgo
Permitir operar sólo si el spread está por debajo de este valor (en puntos)
Tamaño de lote fijo
Porcentaje de riesgo para el tamaño de lote automático - Póngalo a 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.
Límite máximo de tamaño de lote cuando el lote automático está activo - Póngalo a 0 para no tener límite.
3. Configuración de órdenes de compra y venta
Take Profit (en puntos)
Stop Loss (en puntos)
Hora de vencimiento de las órdenes (en minutos)
Desplazamiento en puntos para la entrada - Positivo se mueve hacia arriba, Negativo se mueve hacia abajo.
Separación mínima entre órdenes (en puntos)
Comentario para la orden - Se utiliza para gestionar las órdenes de compra/venta.
4. Parámetros de la máquina scalper
Máquina Scalper activa - Establecer a true para habilitar.
Tamaño de la Sala de Scalper (en puntos)
Nivel de scalper (porcentaje) - Basado en el tamaño de la sala de scalper.
Scalper Trailing Threshold (porcentaje) - Basado en Scalper Room Size.
Disparador de punto de equilibrio (en puntos, 0 = desactivado)
Distancia SL del precio de activación (en puntos)
5. Configuración del tiempo de operación
Permitir operar sólo dentro del rango de tiempo permitido
Borrar órdenes pendientes fuera del tiempo permitido
Cerrar posiciones abiertas fuera del tiempo permitido
Inicio y fin del horario de negociación
Habilitar horario de negociación restringido
Habilitar cierre automático de operaciones los viernes - Establecer como verdadero para cerrar las operaciones a una hora especificada.
6. Panel Operar Ahora
Mostrar panel al adjuntar EA - Ajuste a true para mostrar el panel.
Posición vertical del panel - Ajustar para mover arriba/abajo.
Posición horizontal del panel - Ajuste para mover a la izquierda/derecha.


Descargo de responsabilidad

Este EA es una herramienta para el comercio automatizado y conlleva riesgos. Utilice una cuenta demo para probar el rendimiento y asegurarse de que los ajustes se alinean con su estrategia. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Comentarios 5
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.08.06 01:43 
 

.

Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2025.06.18 13:54 
 

Good EA!

alitetx
356
alitetx 2025.06.11 16:08 
 

Gefällt mir. Läuft bei mir seit knapp zwei Monaten auf den realen Accounts. Macht seine zwei bis vier meist profitable Trades am Tag. Auf den Backtest kann man sich größtenteils verlassen.

Productos recomendados
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Asesores Expertos
ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
RSI inteligente es un robot scalping totalmente automatizado que utiliza un muy eficiente Índice de Fuerza Relativa (RSI) estrategia de ruptura, el análisis probabilístico con (RSI). Más eficaz en el precio Probabilidad acumulada de una distribución normal que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Las transacciones ocurren casi todos los días como Scalping seguir la tendencia. Un robot de Forex que utiliza el indicador Índice de Fuerza Relativa (RSI) combinado con una red neuronal artific
New Rate MT5
POPEY GROUP S.A.C.S.
Asesores Expertos
New Rate EA: automatización precisa de rupturas New Rate EA es un asesor experto totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura diarias con precisión disciplinada. Opera solo una vez al día, fijando un rango intradía definido y ejecutando en el punto exacto de ruptura. Sin reentradas, sin exceso de operaciones, sin emociones. Basado en un concepto probado de ruptura del rango de apertura (ORB), New Rate combina una ejecución limpia, un control de riesgo estricto y opcion
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Asesores Expertos
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily es un Asesor Experto premium diseñado específicamente para el trading en XAUUSD (Oro) con una robusta arquitectura de seguimiento de tendencia, mecanismos adaptativos de gestión de riesgo y un sistema de Trailing Stop diario excepcionalmente preciso. Diseñado con lógica de nivel institucional, protección dinámica de nivel de stop y comprobación inteligente de márgenes, este AE garantiza la máxima compatibilidad y estabilidad con los principales brokers. Este EA
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Asesores Expertos
El sistema de negociación opera en siete pares y un marco temporal. El Asesor Experto utiliza sistemas de negociación para entradas basadas en tendencias con la ayuda de los indicadores Envelopes y CCI. Cada indicador utiliza hasta cinco periodos para calcular las tendencias. El EA utiliza noticias económicas para calcular los movimientos de precios prolongados. El EA tiene incorporado el filtro inteligente de toma de beneficios adaptable. El robot ha sido optimizado para cada moneda y marco de
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
Asesores Expertos
GOLD2H Expert Advisor GOLD2H es un Asesor Experto diseñado para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1, implementando metodologías de redes neuronales para el reconocimiento de patrones. El EA utiliza un enfoque sistemático para el trading de oro a través del análisis cuidadoso de las condiciones del mercado y la gestión precisa de operaciones. Para obtener resultados precisos en el backtesting , asegúrese de configurar el correcto desplazamiento GMT en los parámetros de entrada. Precios y
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Asesores Expertos
R1 Deep Seek EA: ¡la solución definitiva para operaciones de precisión! Si busca un enfoque de operaciones altamente eficiente, consistente y sostenible en el mercado Forex, combinado con un sistema avanzado de promedios impulsado matemáticamente, entonces R1 Deep Seek EA es la solución perfecta para usted. ¿Qué hace que R1 Deep Seek EA sea único? R1 Deep Seek EA está diseñado con una estrategia inteligente que ejecuta operaciones precisas y calculadas. Coloca múltiples órdenes de compra y ve
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Max ScalperSpeed MT5 es un asesor experto totalmente automatizado. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la eficiencia de generar más rendimientos. Se basa en estrategias de trading de scalping y estrategias de recuperación con frecuencias de trading apropiadas, y también capaz de trabajar bien en todas las condiciones de mercado, ya sea tendencia o lateral, capaz de operar a tiempo completo en todas las condiciones. Activar o desactivar el filtrado de noticias de acuerdo a las necesid
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Asesores Expertos
MAJD QATUNI EA de Inversión de Tendencia v1.27 Un Asesor Experto totalmente automatizado probado específicamente en Oro (XAUUSD) , diseñado para capturar potenciales reversiones del mercado después de fuertes períodos de impulso. Utiliza un patrón de velas consecutivas , mejorado con filtros multiindicador y gestión avanzada de riesgos para entradas precisas y protección de beneficios. El precio actual es sólo para uso demo. Características principales: Estrategia de reversión basada en el mome
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
M5 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Forex M5 Gold Scalper es un robot de comercio altamente eficaz diseñado para el comercio automatizado de oro (XAUUSD) en la plataforma MetaTrader 5. El robot se especializa en scalping, utilizando el análisis de gráficos de cinco minutos para responder rápidamente a las fluctuaciones del mercado y garantizar ingresos estables con una inversión mínima de tiempo. Características del robot Analiza gráficos utilizando PA. Abre y cierra posiciones rápidamente cuando se cruzan los niveles de soporte
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Asesores Expertos
Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Asesores Expertos
Presentamos Weltrix – La solución definitiva para operar Oro (XAUUSD) PRECIO $499 – LUEGO -> $1999 USD IMPORTANTE: USE EL EA SOLO CON ESTE ARCHIVO SET:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Siete estrategias probadas. Un EA poderoso. Rendimiento consistente. Alta actividad de trading. Lo que NO encontrará en este EA: Operaciones flotantes a largo plazo Sistema de cuadrícula (grid) Martingale Estrategias sobreoptimizadas Backtests manipulados Al combinar siete estrategias indepe
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Otros productos de este autor
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
Asesores Expertos
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para operar con Oro (XAUUSD). Ejecuta operaciones en dos momentos programados cada día, centrándose en oportunidades de ruptura de alta probabilidad. El EA calcula automáticamente los niveles de ruptura y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de estos niveles. Una vez que se activa un lado, la orden opuesta se cancela al instante, lo que garantiza que sólo se abra una posición. El sistema emplea dos estrateg
Aurum Ra Gold EA
Akapop Srisang
4.67 (12)
Asesores Expertos
Aurum Ra Gold EA Aurum Ra Gold EA es un Asesor Experto diseñado exclusivamente para el comercio de Oro (XAUUSD). Ejecuta operaciones en dos momentos programados cada día, centrándose en oportunidades de ruptura de alta probabilidad. El EA calcula automáticamente los niveles de ruptura y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop alrededor de estos niveles. Una vez que se activa un lado, la orden opuesta se cancela al instante, lo que garantiza que sólo se abra una posición. El sistema emplea dos estrat
FREE
Daily Range Breakout Scalper MT5
Akapop Srisang
5 (3)
Asesores Expertos
EA de ruptura de rango diario El EA Daily Range Breakout Scalper está diseñado para operadores que prefieren una estrategia de ruptura pura, sin IA, sin cuadrícula, sin Martingala, sin promedios. Identifica rangos de precios diarios y coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop en niveles estratégicos. El EA ejecuta las operaciones una vez al día, garantizando un enfoque disciplinado y estructurado. Vea la señal para el archivo de configuración por defecto (Short Trailing Stop): https: // www.mql5.com/
Dow Jones Daily Scalper
Akapop Srisang
4.75 (8)
Asesores Expertos
Dow Jones Daily Scalper para MT5 Este Asesor Experto (EA) está diseñado para los operadores del índice US30 (Dow Jones) que quieren sacar provecho de las rupturas pre-mercado. El EA identifica rangos de precios altos y bajos antes de la apertura del mercado, colocando órdenes Buy Stop y Sell Stop justo antes de que comience la sesión. Una vez que se activa un lado, la otra orden se elimina automáticamente. El EA ejecuta las operaciones sólo una vez al día, asegurando una negociación centrada y
FREE
US30 Morning Break Scalper
Akapop Srisang
5 (2)
Asesores Expertos
Escalador US30 Morning Break MT5 Este Asesor Experto (EA) está diseñado para operadores que se centran en el índice US30 (Dow Jones). Capitaliza las rupturas pre-mercado identificando rangos de precios altos y bajos antes de la apertura del mercado. El EA coloca órdenes Buy Stop y Sell Stop justo antes de que comience la sesión, y una vez que se activa un lado, la otra orden se elimina automáticamente. El AE ejecuta las operaciones una vez al día, asegurando una negociación centrada durante el
Filtro:
Rastislav Majcinik
510
Rastislav Majcinik 2025.11.28 11:43 
 

backtest OK, real acc loses

Akapop Srisang
11270
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.11.29 11:09
Thank you for feedback and review :)
Rizqy Bramantyo
148
Rizqy Bramantyo 2025.08.06 01:43 
 

.

kkandru12
474
kkandru12 2025.06.24 20:26 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Akapop Srisang
11270
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.06.26 11:09
Thank you so much for the 5-star review! I'm really happy to hear that the EA is performing well for you — especially on Gold Mini/Micro Futures with AMP Futures and other top brokers.
I always aim to build strategies that are safe, consistent, and flexible for real traders like you. Wishing you continued success and steady profits!
Zachary Peach
2387
Zachary Peach 2025.06.18 13:54 
 

Good EA!

Akapop Srisang
11270
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.06.19 06:56
Thank you, Zachary!
I appreciate your review—glad you’re enjoying the EA! 😊
alitetx
356
alitetx 2025.06.11 16:08 
 

Gefällt mir. Läuft bei mir seit knapp zwei Monaten auf den realen Accounts. Macht seine zwei bis vier meist profitable Trades am Tag. Auf den Backtest kann man sich größtenteils verlassen.

Akapop Srisang
11270
Respuesta del desarrollador Akapop Srisang 2025.06.12 05:36
Vielen Dank für dein tolles Feedback und die 5 Sterne!
Ich freue mich, dass der EA bei dir seit zwei Monaten zuverlässig läuft.
Weiterhin viel Erfolg beim Trading!
Respuesta al comentario