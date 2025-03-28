King Ruay Scalper GOLD Plus
- Asesores Expertos
- Akapop Srisang
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
King Ruay Scalper GOLD Plus EA
Reglas de Precios
Próximo precio( 1 dediciembre 2025 -31 de diciembre 2025) : $450
Próximo precio( 1 enero 2025 - 31 enero 2025) : $490
Ficheros de conjuntos precomprobados
- GOLD (XAUUSD) 5-minute time frame (2 Digit Chart) - Descargar aquí
- GOLD (XAUUSD) 15-minute time frame with trend filter (2 Digit Chart) - Descargar aquí
- ORO (XAUUSD) marco de tiempo de 5 minutos con filtro de tendencia (Gráfico de 3 Dígitos) - Descargar aquí
- EURUSD marco de tiempo de 15 minutos con filtro de tendencia - Descargar aquí
Requisitos de la cuenta
Cómo utilizar el EA
Plazo utilizado para los cálculos - Define el plazo para el indicador principalPeríodo pequeño para el cálculo principalPeriodo grande para el cálculo principalPeriodo utilizado para el filtrado de tendenciasMétodo de filtrado de tendencias- No se aplica filtro de tendencia- Utilizar el indicador Super Trend- Utilizar el método Wave Surfing- Utilizar cruce de medias móvilesQuitar órdenes del lado opuesto cuando se coloca una nueva ordenRetirar órdenes del lado opuesto cuando cambia la dirección de la tendencia
Permitir operar sólo si el spread está por debajo de este valor (en puntos)Tamaño de lote fijoPorcentaje de riesgo para el tamaño de lote automático - Póngalo a 0 para utilizar un tamaño de lote fijo.Límite máximo de tamaño de lote cuando el lote automático está activo - Póngalo a 0 para no tener límite.
Take Profit (en puntos)Stop Loss (en puntos)Hora de vencimiento de las órdenes (en minutos)Desplazamiento en puntos para la entrada - Positivo se mueve hacia arriba, Negativo se mueve hacia abajo.Separación mínima entre órdenes (en puntos)Comentario para la orden - Se utiliza para gestionar las órdenes de compra/venta.
Máquina Scalper activa - Establecer a true para habilitar.Tamaño de la Sala de Scalper (en puntos)Nivel de scalper (porcentaje) - Basado en el tamaño de la sala de scalper.Scalper Trailing Threshold (porcentaje) - Basado en Scalper Room Size.Disparador de punto de equilibrio (en puntos, 0 = desactivado)Distancia SL del precio de activación (en puntos)
Permitir operar sólo dentro del rango de tiempo permitidoBorrar órdenes pendientes fuera del tiempo permitidoCerrar posiciones abiertas fuera del tiempo permitidoInicio y fin del horario de negociaciónHabilitar horario de negociación restringidoHabilitar cierre automático de operaciones los viernes - Establecer como verdadero para cerrar las operaciones a una hora especificada.
Mostrar panel al adjuntar EA - Ajuste a true para mostrar el panel.Posición vertical del panel - Ajustar para mover arriba/abajo.Posición horizontal del panel - Ajuste para mover a la izquierda/derecha.
